Karadeniz'de domuz popülasyonu çok arttı

Fatsalı avcılar olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Cemil Pekbüyük, “Yaşanan pandemi sürecinde av sezonunu belirli günlerde gerçekleştirdik. Bu sezon içerisinde aldığımız resmi izinlerle birçok kez av yaptık. Kazasız belasız bir şekilde av yaptık. Son yıllarda bölgemizde domuz popülasyonu çok arttı. Vatandaşlarımız 'tarımsal arazilere zarar veriyor' diyerek bizlere şikâyetlerini artırdılar. Bundan sonra ki sezona kadar sayılar en az 3 katı katar artacak. Tarımsal alanlara zarar veren domuzlar aynı zamanda çok tehlikeliler. 2021 yılı domuz av sezonu ağustos ayında başlayacaktır. Av şimdilik bu alanda bitmiştir” diye konuştu.