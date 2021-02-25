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Karadeniz'de domuz popülasyonu çok arttı

Fatsa Avcılar Atıcılar Okçular ve Amatör Balıkçılar Derneği (FAVDER) Başkanı Cemil Pekbüyük, “Son yıllarda bölgemizde domuz popülasyonu çok arttı” dedi.


Fatsalı avcılar olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Cemil Pekbüyük, “Yaşanan pandemi sürecinde av sezonunu belirli günlerde gerçekleştirdik. Bu sezon içerisinde aldığımız resmi izinlerle birçok kez av yaptık. Kazasız belasız bir şekilde av yaptık. Son yıllarda bölgemizde domuz popülasyonu çok arttı. Vatandaşlarımız 'tarımsal arazilere zarar veriyor' diyerek bizlere şikâyetlerini artırdılar. Bundan sonra ki sezona kadar sayılar en az 3 katı katar artacak. Tarımsal alanlara zarar veren domuzlar aynı zamanda çok tehlikeliler. 2021 yılı domuz av sezonu ağustos ayında başlayacaktır. Av şimdilik bu alanda bitmiştir” diye konuştu.

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