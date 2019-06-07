İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karadeniz'de dut pekmezi zamanı

Karadeniz’de dutların olgunlaşmasıyla, vatandaşların vazgeçilmez besin kaynaklarından pekmezin yapımına başlandı.

Karadeniz'de dutların olgunlaşmasıyla, vatandaşların vazgeçilmez besin kaynaklarından pekmezin yapımına başlandı.


Ordu'nun Fatsa ilçesindeki vatandaşlar kazanlarda dut pekmezi kaynatmaya başladılar. Dut pekmezi, bölgede kahvaltı sofralarının başköşesinde yer alıyor. Özellikle soğuk kış günlerinde tüketilen dut pekmezi, birçok hastalıklara da iyi geliyor.


Önce ağaçlardan dutları dökerek topladıklarını belirten Coşkun Ermek, “Dut meyvesi yetişti ve bizler de pekmez yapmaya başladık. Hazırladığımız ürünün bir kısmını kendimize tüketiyoruz, bir kısmını ise gurbetteki akrabalarına gönderiyoruz. Tabii, satmak istesek alıcısı da çok ama bizler kendi ihtiyaçlarımız kadar pekmez yapıyoruz. Bizlerin vazgeçilmez besin kaynaklarından dut pekmezini geleneksel yöntemlerle yapıyoruz” dedi.


Ermek, “Her Haziran ayı sonuna kadar kazanlarda dut pekmezi kaynar. Sağlık açısında da doktorlar pekmezin yemesini tavsiye ediyor. Uzun yaşamanın sırrının pekmezden geçtiğini söyleyebilirim” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.