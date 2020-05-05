Karadeniz'de gökkuşağı güzelliği

Ordu'da yağmurun ardından yeşilliklerin tepesinden beliren gökkuşağı, dakikalarca süren güzel görüntüleri ile vatandaşların ilgisini çekti.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde yağmur sonrası beliren gökkuşağı, renkleri ile Karadeniz'in güzelliğine güzellik kattı. Yemyeşil bitki örtüsü üzerinde renkleriyle adeta bir renk cümbüşü oluşturan gökkuşağı kameralara da yansıdı. Gökkuşağını gören vatandaşlar, doyumsuz manzarayı hayranlık ve ilgi ile seyrederken bu anı da telefonlarına kaydetti.