Karadeniz'de hamsi bereketi

Karadeniz'de son bir haftadan bu yana özellikle kar yağışı ve soğuk havanın etkili olması ile balıkçılarda hamsi bolluğu yaşanıyor.

Karadeniz'de, İğneada açıklarından Hopa'ya kadar bölümde avlanan hamsi hem balıkçıları, hem de vatandaşları memnun ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Gürcistan açıklarında avlanan ve kilogramı 60 TL'den satılan hamsinin fiyatı, 30 TL'ye geriledi. Balıkçılar, Yerli hamsinin bir süre avlanmadığını ancak son günlerde bol miktarda hamsi olduğunu belirterek, boyutlarının da iri olduğunu söyledi.

Ordu'da balıkçılık yapan Gökmen Ceylan, tezgahlarda en çok hamsi tercih edildiğini söyledi. İnsanların yerli hamsiye hasret kaldığını kaydeden Ceylan, “Bir haftadan beri hamsi istikrarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda kilosunu 60 TL'ye kadar satıyorduk, şimdi ise 25-30 lira. Hamsinin yanında istavrit balığı da bol çıkıyor, onun da kilosu 25 lira. Sezon başında hamsi kendisini göstermişti ancak sonradan kaybolmuştu. Şuan yeniden yerli hamsi tezgahlarda, insanlar özledikleri için en çok hamsiye talep var. Bu mevsimde insanların balığı bol tüketmesi gerekiyor” dedi.

Öte yandan Ordu'da balıkçı tezgahlarında hamsi 30, istavrit 25, barbun 50, mezgit 30, levrek, çipura ve somon 90-100 TL arasında satılıyor.