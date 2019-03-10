Karadeniz'de hamsi ve mezgit tehlikede

Karadeniz'de avlanan hamsi miktarının her geçen yıl azaldığı, mezgit ve kalkan stoklarının da aşırı avlanma sonucu zarar gördüğü belirtildi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından hazırlanan 'Türkiye Denizler Raporu'nda, nüfus artışının yanı sıra bilinçsiz avcılık ve çevresel olumsuz etkenlerin doğal balık kaynaklarının hızla azalmasına, hatta bazı balık türlerinin neslinin tükenmesi riskine yol açtığına dikkat çekildi. Türkiye'de balık avcılığının aşırı yapılması ve balık kaynaklarının yönetilmesi sırasında ortaya çıkan zafiyetler sonucu deniz balıkçılığının büyümesini kaybettiği, sektörün ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

“Hamsi ve mezgit avına kota konulmalı”

Avcılıkta TAC (toplam avlanabilir miktar) ve kota konusunda eksiklikler yaşandığına dikkat çekilen raporda, mezgit balığının avlanmasına kota konulması gerektiği belirtilerek şöyle denildi:

“Denizlerde avlanılan en önemli tür hamsi olup, bu türün av miktarındaki azalış ve artışlar, su ürünleri miktarında da önemli değişikliklere sebep olmaktadır. Son beş yıldaki avcılık verileri incelendiğinde hamsi av miktarında azalma olduğunu söylemek mümkündür. Karadeniz'de 9 önemli ticari tür incelenmiş ve çaça stoklarının sürdürülebilir şekilde avlandığı, kalkan stoklarının aşırı avlanma sonucu zarar gördüğü, hamsi, mezgit ve istavrit stoklarının aşırı avlandığı, koruma altına alınan ‘mahmuzlu camgöz' stoklarının ise tükenme aşamasında olduğu belirlenmiştir. Bu stokların sürdürülebilir kullanılması önerilirken, mezgit için stok çalışmaları gerekmektedir.”