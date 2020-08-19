Karadeniz'de orman yangınları sonbaharda oluyor

Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki orman yangınlarının daha çok ekim, kasım ve aralık aylarında olduğunu söyledi.

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı, Ordu Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapıldı. Ordu Orman İşletme Müdürlüğünün bahçesinde, pandemiye uygun olarak yapılan toplantıda bir konuşma yapan Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, “Ağustos ayında orman yangınlarının artış göstermesi üzerine İçişleri Bakanlığının genelgesi ile tüm valiliklerde bu toplantının yapılması talimatlandırdı. Bölgemizde orman yangını riski genellikle ekim, kasım, aralık aylarında olmaktadır. Özellikle tarımsal faaliyetlerin bitmesinden sonraki süreçte yaprakların dökülmesi ve bahçe temizliklerin yapılmasıyla başlayan zaman periyotunda bahçe temizliklerinde yakılan ateşlerden dolayı orman yangınları olabilmektedir” dedi.

"Mesire alanlarında ateş yakmaya yasak getirilmeli"

Orman İşletme Müdürü Uğur Aktaş da toplantıya katılan komisyon üyelerine orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirmede bulundu. Uğur Aktaş, “Son günlerde ormanlık alanlardaki yangınlar maalesef insan eliyle çıkmaya başladı. Ormanlık alanlarda kontrolsüz piknik yapılması, orman yangınlarına sebep olmaktadır. Biz bu anlamda sadece kontrolü mümkün olan mesire alanlarında ateş yakmaya izin verilmesini, geri kalan tüm alanlarda mevsim şartları nedeniyle yasaklanmasını talep ediyoruz. Ayrıca, kontrolsüz bir şekilde kullanılan havai fişeklerin de orman yangınlarına neden olduğunu görüyoruz. Özellikle emniyet ve jandarma birimlerimizden, mülki idare amirlerimizden ve mahalle muhtarlarımızdan yardım talep ediyoruz” diye konuştu.

Orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler konusunda toplantıya katılan kurum yöneticilerinin görüş ve önerilerini alan Vali Tuncay Sonel, belirlenen mesire alanları dışında piknik yapılmasının ve havai fişek kullanımının yasaklanması yönünde İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı alınmasını istedi.

Orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin görüşülüp karara bağlandığı toplantıya, Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gazi Demir ile Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu'nda görev alan kurumların yöneticileri katıldı.

Karadeniz'de orman yangını neden kış aylarında oluyor?

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen yangınlar konusunda uzman olan Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hurşit Yetmen ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Serdar Aytaç, yayınladıkları bir makalede, Doğu Karadeniz'de meydana gelen orman yangınlarının, Ege ve Akdeniz'e nazaran kış ve bahar aylarında meydana geldiğine dikkat çektiler.

Yayınlanan makalede, bölgede kış döneminde meydana gelen yangınların ‘fön rüzgarları' sebebiyle meydana geldiği vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:

“Bölgede eş zamanlı olarak yağışın olmadığı, bağıl nemin düşük olduğu, sıcaklığın mevsim şartlarına göre oldukça yüksek olduğu, rüzgârın güney sektörden estiği ve rüzgâr hızının fazla olduğu dönemlerde yangın için gerekli koşulların oluştuğu görülmüştür. Bu koşulların ise fön rüzgârlarının etkili olduğu dönemlerde ortaya çıktığı gözlenmiştir. Kış ve bahar aylarında fönlü havanın egemen olduğu günlerde/haftalarda orman yangınlarının çıkma ihtimali yükselmektedir. Fön etkisiyle sıcaklık değerleri yükselir, bağıl nem düşer ve yağış gerçekleşmez. Bu şartlar altında ormanaltı örtüsünün nem kaybı da hızlanarak daha kuru ve daha kolay tutuşabilecek bir materyal oluşur. Fönlü havanın etkili olduğu bu zaman dilimlerinde rüzgâr hızının da normalden daha yüksek olması, yangının yayılmasını ve yanan alanların miktarını önemli ölçüde kontrol etmektedir. Doğu Karadeniz kıyı kuşağında, kış ve ilkbahar aylarındaki meteorolojik değişkenlerle topografik özelliklerin kombinasyonu, fönlü havanın oluşmasını sağlar. Bu mevsimlere özgü gelişen sinoptik koşullar, Doğu Karadeniz'e güneyden hava akışına izin verdiği için bazen birkaç saat, bazen günlerce süren fönlü hava tipini oluşturur.”