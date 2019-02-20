Karadeniz'de PKK'ya geçit yok

Karadeniz'de, PKK'nın kış üstlenmesine karşı güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar kapsamında örgüt büyük bir darbe aldı. Örgüt, Karadeniz Bölgesi'nden büyük darbe alırken, bitme noktasına geldi.

PKK'lı terör örgütünün kamplarda özel eğitim verdiği 22 kişilik terörist grubu, yaklaşık 20 yıl önce Tunceli üzerinden Doğu Karadeniz'e gönderildi. Örgütün, ‘Karadeniz açılım grubu' olması planlanan teröristler, gruplara ayrılarak, Gümüşhane, Trabzon, Tokat, Ordu, Sivas ve Giresun illerindeki kırsal arazilere dağıldı. Arazide ve ormanlarda saklanan teröristler, güvenlik güçlerinin istihbarat birimlerince tespit edildi.

Ordu'da deşifre oldular

Düzenledikleri eylem sonrası Ordu kırsalına kaçan 7 teröristten 1'i 2 buçuk yıl önce Ordu'nun Gölköy ilçesinde, 6'sı ise bir süre sonra Mesudiye'de etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin üzerinden çıkan fotoğraflar ile Karadeniz Bölgesi'ne gönderilen sözde açılım grubu da deşifre edilmiş oldu. Güvenlik güçlerinin, teröristlere ait dokümanları incelemesiyle de Ordu ve Giresun kırsallarında yaklaşık 10 adet sığınak ve depo ele geçirildi.

Tespit edilen depolarda ele geçirilen harita ve dokümanlardan yola çıkılarak, teröristlerin Giresun'a bağlı Güce ilçesinde kış üstlenmesi yapmaya çalıştığı, ardından da dağılarak eylemler yaptıkları bilgisini ulaşıldı. Yaylalardaki evlerden çaldıkları yiyeceklerinin tükenmesi üzerine ise aç kalan teröristlerin bazıları, güvenlik güçlerine teslim olmak zorunda kaldı.

Teröristin yazdığı günlük, nasıl sıkıştıklarını gözler önüne serdi

Yaklaşık 2 yıl önce Giresun kırsallarında teslim olan bir teröristin Tunceli'de eğitim aldıktan sonra, Erzincan üzerinden Giresun kırsalına ulaştığı, yaşadıklarını da anbean günlüğe işlediği ortaya çıktı. Günlükte, teröristlerin bölgede sürekli olarak tespit edilmesinden dolayı yardım isteyemedikleri ortaya çıkarken, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Özel Operasyon (JÖPER), Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin sürekli olarak operasyon düzenlemesi sonucu hareket edemeyerek, ormanlık alanda sıkıştıkları bilgisine ulaşıldı. Korucuların da sürekli olarak ormanlık alanda gezinmesi ve yaban hayvanlarının da tehlike oluşturması, bölgenin sık sık kontrol edilmesi ve soğuk hava şartlarından dolayı hastalanan teröristlerin geri dönemedikleri için ölümü bekledikleri de günlükte yer aldı.

Trabzon Erikbeli Yaylası kırsalında da 2017 yılının Aralık ayı içerisinde PKK'lı teröristlere ait sığınak ele geçirildi. Yine Aralık ayı içerisinde Erzincan taraflarında düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, içinde mühimmat yaşam ve gıda malzemeleri olduğu tespit edilen 2 sığınak ile 4 depo da imha edildi.

Kırmızı listedeki teröristler etkisiz hale getirilmişti

İçişleri Bakanlığınca 4 milyon TL ödüllü olan ve kırmızı kategoride araması bulunan teröristlerden sözde Karadeniz açılım grubu lideri ‘Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ve ‘Türk Tarık' kod adlı Barış Öner, geçtiğimiz yıl Gümüşhane kırsallarında etkisiz hale getirilmişti. Erzincan ve Gümüşhane kırsalında imha edilen PKK'lı teröristlerin istihbaratını, Giresun'da teslim olan teröristin sağladığı tespit edilmişti.

22 kişilik sözde grup etkisiz hale getirildi

Karadeniz Bölgesi'ndeki kırsallarda, son 4 yılda PKK'lı terör örgütünün sözde Karadeniz açılım grubu olan 22 kişilik teröristin 15'i operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilirken, 4'ü yaralı ve sağ ele geçirildi, 3'ü de teslim oldu. Bölgede son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, takviye amaçlı gönderilen PKK'lı teröristlerle birlikte öldürülen toplam 16 teröristten 2'sinin, 4 milyon TL ödüllü ve kırmızı kategoride, 6'sının da 300 bin lira ödüllü gri kategoride aranan teröristler olduğu belirlendi.

Operasyonlar sürüyor

Karadeniz Bölgesi'nde terör örgütüne yönelik insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlar sürerken, yine bölgede PKK'lı teröristlerin sözde kış üstlenmesinin önüne geçmek için operasyonlar ve yayla evlerindeki sıkı takipler devam ediyor.