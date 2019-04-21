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Karadeniz'e yağan kar fındık üreticisini korkuttu

Karadeniz’de Nisan ayının son günlerinde kar yağışı olması fındık üreticisini endişelendiriyor.

Karadeniz'de Nisan ayının son günlerinde kar yağışı olması fındık üreticisini endişelendiriyor.


Ordu'nun Fatsa, Kumru, Korgan, Aybastı ve Çamaş gibi yüksek kesimlerinde dün gece 5 ila 10 santim kalınlığında kar yağışı oldu. Vatandaşlar bir yandan kar manzarası güzelliğini sosyal medyadan paylaşırken, bir taraftan da fındıkta don tehlikesinin de endişesini yaşıyor.


Kar yağışıyla ilgili konuşan fındık üreticisi Mustafa Yıldız bu günlerde havaların ısınmasını beklerken kar yağışı ile şok yaşadıklarını belirterek, “Yıllardır bu ayda kar yağışı görmemiştik. Mart ayında görülüyordu ama Nisan ayında hele de Nisan ayının bu son günlerinde kar yağışı görmemiştik. Yaşam şartlarının iyice pahallılaştığı bu zamanda bir de fındığımız yanarsa ne yaparız. Allah fındık üreticisini korusun” dedi.


Fındık üreticileri bugünlerde bahçelerinde don nöbeti de tutacaklarını söyledi.

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