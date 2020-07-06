Karadeniz'in en büyük mezbahasına ‘Helal Sertifikası'

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve en donanımlı mezbahası olan, Fatsa ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbaha, ‘Helal Sertifikası' aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Fatsa ilçesinde hizmete açtığı, Avrupa Birliği normlarına göre kesim ve işleme yapan mezbahası bir yeniliğe daha imza attı. Günlük 500 adet küçükbaş ve 200 adet büyükbaş hayvan kesimi yapılabilen mezbaha, ‘Helal Sertifikası' alarak, kırmızı et üretimini izlenebilir bir altyapıya kavuşturmuş olacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bölgenin en büyük mezbahası için alınan ‘Helal Sertifikası'nın Müslüman tüketici için kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi sürecinde gerekli olduğunu söyledi.

Hayvan ticaretinde üs olacak

Toplam 35 bin m2 alanda kurulan mezbahanın, toplam 700 hayvan kesim kapasitesine sahip olduğunu belirten Başkan Güler, “Ayrıca 500 büyükbaş hayvanın pazarlanabileceği alana sahip olan kapalı hayvan pazarı da ilimizde hayvan ticaretinin gerçekleştiği bir üs olması bekleniyor. Bütün bu önemli özelikleri bünyesinde barındıran Fatsa Mezbahası, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığımızın çalışmaları sonucunda alınan “Helal Sertifikası” ile önemini bir kat daha artırmış olacak” dedi.

“Helal gıda, sağlıklı gıda anlamına geliyor”

‘Helal Sertifika'nın, Müslüman tüketici için önemli bir husus olduğunu vurgulayan Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü; “Halen yaşamakta olduğumuz Covid-19 pandemisinde açık ve net olarak sağlıklı gıda tüketiminin ne derecede önemli olduğu gözler önüne serilmiştir. Helal gıda aynı zamanda sağlıklı gıda anlamına gelmektedir. Gıdanın sağlıklı ve izlenebilir olmasına odaklanan Helal Sertifikasının önemi bu noktada bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamada sağlıklı gıda üretiminde 'çiftlikten sofraya izlenebilirlik'daha da önem kazanmıştır. Ordu Büyükşehir Belediyemizce alınan Helal Serfifikası ile ilimiz kırmızı et üretiminde izlenebilir bir altyapıya kavuşmuş olacaktır”