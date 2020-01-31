Karadeniz'in hırçın dalgaları

Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar, Karadeniz'i hırçınlaştırdı. Dolaşmak isteyen bazı vatandaşlar, dalgaların etkisiyle rıhtıma ulaşan suyun etkisiyle zor anlar yaşadı.

Ordu Valiliğinden dün yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamada, kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklendiğine dikkat çekilerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunulmuştu.

Dün akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Sahil kesimlerinde de etkili olan rüzgar ve yağmur yağışı, hayatı kısmen olumsuz etkiledi. Sahilde yürüyüş yapmak isteyen bazı vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle dalgaların kıyıya vurması sonrası ıslandı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden alınan verilere göre yağışların bu gece ilerleyen saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor.