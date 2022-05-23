Karadeniz'in yeni cazibe merkezi Asarkaya Kent Ormanı

Ordu'nun Ünye ilçesi Asarkaya Kent Ormanı hafta sonlarında binlerce kişiyi ağırlıyor.

Yaz mevsiminin yüzünü gösterdiği hafta sonunda vatandaşlar mesire alanlarını tercih etti. Karadeniz'e en yakın mesire alanı olan Asarkaya Kent Ormanı ise sezonu yoğun katımla açtı.

Ünye'nin ve bölgenin Karadeniz'e en yakın ve en donanımlı mesire alanı olan Asarkaya Kent Ormanı yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırladı. Hafta sonu sıcak havayı fırsata çeviren vatandaşlar gün boyu Asarkaya'da keyifli zaman geçirdi.

Modern bir yola kavuşan, aynı zamanda çok sayıda aktivitenin aynı anda yapılabildiği bölgenin tercih edilen mesire alanı haline gelen Asarkaya Kent Ormanı, ziyaretçi akınına uğradı. Bir günde araç sayısı bine, ziyaretçi sayısı ise onbine yaklaşan Asarkaya'da vatandaşlar tüm gün eğlenerek vakit geçirdi.

Ünye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 29 Mayıs'ta resmi açılışı yapılacak olan restoran da ise hafta sonu vatandaşların en çok tercih ettiği noktalardan oldu. Ünye'nin ve Karadeniz'in 180 derecelik açıyla görülebildiği tek seyir terasını ziyaret eden vatandaşlar muhteşem manzara eşliğinde fotoğraf çekindi. Restoranı ziyaret eden vatandaşlar haftanın stresinden uzak bir gün geçirirken yeni haftaya da enerji depoladı.

Başkan Tavlı vatandaşlarla buluştu

Asarkaya'da vatandaşlarla bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bir süre sohbet etti. Başkan Tavlı, “Hafta sonu yoğun ilgi gören Asarkaya Kent Ormanımızda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Baştan sona yenilenerek daima yükselen bir yıldız konumuna kavuşan tesislerimizi, Ünye'mizin dışa açılan yüzü olarak görmekteyiz. Gerek bölgemizden gerekse dışarından gelen misafirlerimizi ziyaret ettik. Onların memnuniyeti en büyük referansımız oldu. Kendilerine keyifli zaman geçirmelerini diledik” diye konuştu.