Karadenizli balıkçılar ağ bakım mesaisinde

Balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını, hazırlıkların sezon açılana kadar devam edeceğini söyledi.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu 15 Nisan'da sona erdi. Ordu'da balıkçılar, teknelerden indirip kıyıya aldıkları ağları tamir etmeye başladı. Ağların yırtık yerlerini örüp bir sonraki avlanma sezonuna hazır hale getirmek için çalışan balıkçılar, bu işlemlerin sezon başına kadar devam edebildiğini, bir süre sonra da teknelerin bakıma alınacağını söyledi. Balıkçılar şimdiden erken de olsa sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

“Ağ bakımları 50 gün sürer”

Ordulu tekne reisi balıkçı Birol Karadeniz, ağ tamir işlemine devam ettiklerini söyledi. İstavrit ve palamut ağlarının bakıma alındığını söyleyen Karadeniz, “Sonrasında teknelerin ve diğer ağların bakımı var. Bu şekilde hazırlanıyoruz. Bu sezon balık olur diye bekliyoruz, bu iş bizim için aşk ve heyecan. Bu bakımlar 50 gün sürer diye düşünüyoruz” dedi.

Tolga Didinen isimli balıkçı da sezon içerisinde yıpranan ağları bakıma aldıklarını ve yaklaşık 2 aylık sürecin ardından hazırlıklarını tamamlayacaklarını söyledi.

Balıkçı Bahadır Güney de 7 buçuk aylık sezonun ardından yeni sezon için hazırlık yaptıklarını kaydetti.