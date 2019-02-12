Karadenizlinin sivri zekası "Dolapdurak"

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir vatandaş eski bir buzdolabından dolmuş durağı yaptı.

Karadeniz insanın sivri zekası dedirtecek olay Yeniköy Mahallesi Aydınlık Sokak'ta meydana geldi. Nuri Irmaklı (52) isimli vatandaş çocuğunun her sabah okul servisini soğukta beklememesi için ilginç bir yönteme başvurdu. Okula giden çocuğunun ve vatandaşların üşümemesi için içinde tek kişinin oturabileceği eski bir buzdolabını dolmuş durağı yaptı.

"Çocuğum ve mahalleli üşümesin istedim"

Çocuğu ve mahalleli üşümesin diye böyle bir yönteme başvuran Nuri Irmaklı, "Benim ufak kızım okula gidiyor. Yağmurlu havalarda üşümesin diye böyle bir yönteme başvurdum. Normal bir şemsiye koysam rüzgar alır götürürdü. Ama dolap içerisinde çocuğum ya da komşularım oturuyor, servis geldiği zaman gidiyorlar. Aklıma bu dolap işi geldi. Çünkü normal bir durak yapmış olsam çok pahalı olacaktı" dedi.

Karadeniz insanı aklı diyoruz

Durağı ilk gördüğünde kendisinin de şaşırdığını söyleyen Yeniköy Mahalle Muhtarı Adem Çiftçi, "Ben öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Bizim yapmamız gerekeni Nuri ağabey kendisi yapmış. Onun burada kendi çocuğu var okula gidiyor. O da her sabah çocuğum soğukta, yağmur altında kalıyor diye böyle bir yönteme başvurmuş. Herkesin aklına gelmez ama ilk defa böyle bir durak görünce ben de şaşırdım" diye konuştu.

Mahalleye giren vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemezken, bazı vatandaşlar durak olarak kullanılan dolapla fotoğraf çektiriyor.