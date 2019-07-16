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Karataş: "Fatsa unutulmamalı"

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa Organize Sanayi Bölgesine (OSB) kaynak aktarımı konusunda açıklamalarda bulundu.


"Fatsa unutulmamalı" diyen Karataş, “Malumunuz üzere Altınordu, Ünye ve Fatsa Organize Sanayi Bölgeleri yatırım programında olduğu herkesin bildiği bir hakikat. Yatırım programına alınmasını sağlayan herkese teşekkür ederiz. Bu üç bölgede kamulaştırma çalışmaları kısmi manada başlamıştı ve bir kısım kamulaştırma bedelleri ödenmişti. Uzun zamandan beri üç OSB'ye kaynak aktarımı gerçekleştirilmemişti. Geçen hafta itibarıyla Altınordu ve Ünye ilçelerimize kısmi manada kredi tahsisi gerçekleştirildi bu tahsis için ilgili bakanlığa teşekkür ederiz. Fakat, Fatsa ilçemize üzülerek söylüyorum herhangi bir tahsis yapılmadı. Kamulaştırmadan dolayı yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacı ile Fatsa ilçemize de tahsis yapılması gerekirdi. Bölgemiz adına son derece üzücü olan bu durum karşısında bölgemizde var olan siyasilerimizi göreve davet ediyoruz. Bölgemiz sahipsiz bırakılmamalı ve unutulmamalı” diye konuştu.

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