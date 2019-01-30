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Karataş görevine döndü

AK Parti’den Fatsa Belediye Başkan aday adayı olmak için Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından ayrılan Tayfun Karataş, tekrar görevine başladı.

AK Parti'den Fatsa Belediye Başkan aday adayı olmak için Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından ayrılan Tayfun Karataş, tekrar görevine başladı.


FATSO Başkanlığına tekrar dönen Tayfun Karataş yaptığı açıklamada, “Yerel seçimler öncesinde mevcut görevimden istifa etmiştim. Listeler sonuçlandı, karar vericiler bizi tercih etmediği için yeniden göreve döndük. Verilen karar sonuna kadar saygılıyız. Ülkemize, şehrimize ve kurumumuza hayırlı olsun. Odamızdaki çalışmalarımıza kaldığımız yerden daha fazla heyecan ve şevkle inşallah çok çalışacağız" dedi.


Karataş, yerel seçimlerde bölgedeki tüm adaylara başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

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