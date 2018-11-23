'Karbonmonoksit' zehirlenmesi uyarısı

Ordu'nun Fatsa İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Işıl Aralan, havaların soğuması ve sert ‘lodos' nedeniyle yaşanması muhtemel karbonmonoksit zehirlenmesine karşı vatandaşları uyardı.

Dr. Işıl Aralan, vatandaşları uyararak, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı dikkat çekti. Aralan yaptığı açıklamada, “Güneybatıdan esen bir rüzgar olan 'lodos' nedeniyle her yıl onlarca kişi özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Kış aylarında, özellikle alçak basınçlı havalarda bilgisizlik, tedbirsizlik ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmesi vakaları ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Zehirlenmeye sebep olan karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engellemek suretiyle zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit gazı ısıtma ve ısınma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ve iyi havalandırılmayan ortamlarda, açık ocaklar, bacası iyi çekmeyen soba, şofben ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir” dedi.

Karbonmonoksitten kaynaklanan zehirlenmeye karşı alınacak tedbirleri sıralayan Aralan, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızca özellikle kış aylarında internet ve televizyon gibi kitle iletişim araçları vasıtası ile düzenli olarak hava raporu izlenmeli ve özellikle lodosun beklendiği günlerde daha dikkatli olunmalıdır. Kreş, okul, halk eğitim merkezleri, gibi insanların toplu halde bulundukları yerlerde bu yerlerin idarecileri ve sorumluları, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı dikkatli olmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Muhtemel bir zehirlenme durumunda kişi yada kişiler olay mahallinden uzaklaştırılmalı, temiz havaya çıkarılmalı ve hemen acil sağlık hizmeti talebinde bulunulmalı, ambulans gelene kadar solunumu engelleyebilecek ağız ve burundaki kusmuk, balgam gibi maddelerin temizlenmeli ve hastanın battaniye ile sarılarak vücut ısısının korunması sağlanmalıdır.”