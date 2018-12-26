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Karda aç kalan hayvanlar için belediye seferber oldu

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yabani hayvanların aç kalmaması için Akkuş Belediyesi harekete geçti.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yabani hayvanların aç kalmaması için Akkuş Belediyesi harekete geçti.


Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci'nin talimatı ile harekete geçen temizlik işlerine ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezi ve köy yollarının yanı sıra ormanlık alanlara yiyecek bıraktı.


Belediye Başkanı İsa Demirci, “Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızın yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyoruz. Soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta problem yaşadıklarından, hayvanların da yaşama hakkı olduğunu unutmamalıyız. Kar yağışıyla birlikte havaların soğumasından dolayı, köy yolları ile ormanlık alanlara yiyecek bırakarak sokak hayvanlarıyla yabani hayvanlara yiyecek temin ediyoruz” dedi.


Başkan Demirci, aynı zamanda yoğun kar yağışı sonrası vatandaşların mağdur olmaması için Akkuş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kar temizleme ve yol açma çalışmalarının sürdürüldüğünü de bildirdi.

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