İhlas Haber Ajansı

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Kardan kayan minibüs fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı

Ordu’nun Kabataş ilçesinde kardan kayan minibüsün fındık bahçesine uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde kardan kayan minibüsün fındık bahçesine uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sarubaş idaresindeki 34 LDY 109 plakalı minibüs, Yeniceli Mahallesi Karadere mevkisinde yolun kaygan olması nedeniyle bahçeye yuvarlandı. İçerisinde 11 kişinin bulunduğu minibüste 4 kişi yaralanırken, yararılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kabataş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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