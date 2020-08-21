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Kardeşini ve yeğenini öldüren şahıs yakalandı

Ordu’nun İkizce ilçesinde yer davası yüzünden kardeşini ve yeğenini öldüren şahıs fındık bahçesinde yakalandı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde yer davası yüzünden kardeşini ve yeğenini öldüren şahıs fındık bahçesinde yakalandı. İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takip sonucu suç aleti ile birlikte fındık bahçesinde yakalanan şahıs Ünye Adliyesine sevk edildi.


Olay, ilçeye bağlı Yukarı Karlıtepe Mahallesi'nde geçen hafta pazar günü meydana gelmişti. İddiaya göre fındık bahçesinde Ramis Tiryaki (66) ile kuzeni Hüseyin Tiryaki arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ramis Tiryaki, Hüseyin Tiryaki'ye tabancayla ateş etti. Bu sırada bahçede olan Saadet ve akrabası Muhammet Tiryaki'ye de kurşunlar isabet etti.


Olay yerinden kaçan Ramis Tiryaki, daha sonra evi önünde patoza fındık veren kardeşi Mehmet Tiryaki'nin yanına gitti. Ramis Tiryaki, bilinmeyen nedenle kardeşi Mehmet Tiryaki, patoz sahibi Emre Keş ve harmandaki kuzeni Ersin Tiryaki'yi de tabancayla vurdu. Olayda katil zanlısının kardeşi Mehmet Tiryaki, yeğeni Hüseyin Tiryaki hayatını kaybetti.


Olaydan sonra kayıplara karışan Ramis Tiryaki, İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fındık bahçesinde yakalandı. Katil zanlısı, Ünye Adliyesine sevk edildi.

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