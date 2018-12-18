İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kargucak-Geyikçeli bağlantısına ömürlük köprü yapılıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde geçen Ağustos ayında yaşanan sel afetinde yıkılan Kargucak ile Geyikçeli Mahallelerini birbirine bağlayan köprünün yerine yenisi yapılmaya başlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen Ağustos ayında yaşanan sel afetinde yıkılan Kargucak ile Geyikçeli Mahallelerini birbirine bağlayan köprünün yerine yenisi yapılmaya başlandı.


80 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 13 metre yüksekliğinde yeniden inşa edilecek olan köprünün 1,5 ayda tamamlanacağı bildirildi. Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Kargucak ile Geyikçeli Mahallelerini birbirine bağlayan köprünün 18 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinde hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu belirterek, “Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz ilçemizde hasar gören köprüler ile alakalı yeniden yapılması konusunda istişareler yapmıştık. Kargucak ile Geyikçeli Mahallelerini birbirine bağlayan köprü de yıkılan 4 köprüden bir tanesiydi. Şu anda hem Kargucak Köprümüzde hem de Kaleönü Köprümüzde çalışmalar başladı ve hızla devam ediyor. Allah'tan bir kaza keder olmazsa Kargucak Köprüsü'nü 1,5 sonra ulaşıma açacağız. Rabb'im ilçemize bir daha sel afeti göstermesin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.