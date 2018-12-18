Kargucak-Geyikçeli bağlantısına ömürlük köprü yapılıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen Ağustos ayında yaşanan sel afetinde yıkılan Kargucak ile Geyikçeli Mahallelerini birbirine bağlayan köprünün yerine yenisi yapılmaya başlandı.

80 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 13 metre yüksekliğinde yeniden inşa edilecek olan köprünün 1,5 ayda tamamlanacağı bildirildi. Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Kargucak ile Geyikçeli Mahallelerini birbirine bağlayan köprünün 18 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinde hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu belirterek, “Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz ilçemizde hasar gören köprüler ile alakalı yeniden yapılması konusunda istişareler yapmıştık. Kargucak ile Geyikçeli Mahallelerini birbirine bağlayan köprü de yıkılan 4 köprüden bir tanesiydi. Şu anda hem Kargucak Köprümüzde hem de Kaleönü Köprümüzde çalışmalar başladı ve hızla devam ediyor. Allah'tan bir kaza keder olmazsa Kargucak Köprüsü'nü 1,5 sonra ulaşıma açacağız. Rabb'im ilçemize bir daha sel afeti göstermesin” dedi.