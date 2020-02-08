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Karın keyfini en çok çocuklar çıkardı

Ordu’nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışı en çok çocukların yüzünü güldürdü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışı en çok çocukların yüzünü güldürdü.


Ordu genelinde etkili olan ve dün akşam saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan kar, Ünye'de yağmaya başlayınca çocuklar cadde ve sokaklarda yerini aldı. Karşılıklı kar topu mücadelesi eden büyük küçük herkes karın keyfini çıkarırken, esnaflar ise iş yerlerinin önünü temizleyerek açmaya çalıştı.



Ekipler cadde ve sokaklarda


Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezi ve mahalle aralarında belediye ekipleri etkili çalışmalarına aralıksız devam ederken, kar yağışını gören büyük küçük herkes ise kendisini sokağa attı. Özellikle ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda biriken karlarla beraber kar topu oynayan çocuklara ise dedeleri eşlik ederken, yağışların ise pazar gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

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