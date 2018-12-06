Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği '1. Kariyer Günleri' sona erdi.

Kariyer Günleri'nin son oturumuna YASA Denizcilik Genel Koordinatörü Erbil Özkaya, Zenith Gemi İşletmeciliği Genel Müdürü Enver Bilgi ve ARKAS Deniz Ticaret Filosu Genel Müdürü İbrahim Kontaytekin katılarak fakülte öğrencilerine deneyimlerini aktardı.

Denizcilik mesleğinin çok severek yapmalısınız diyerek sözlerine başlayan Erbil Özkaya, “Çalıştığınız şirkete öncelikle sahip çıkmalısınız ve benimsemelisiniz. Tercihlerinizi yaparken bu konuya çok dikkat etmelisiniz. Denizcilik zor ama güzel bir meslektir. Büyük şirketlerde iş bulma olasılığınız yüksek çünkü okullarınızda buna göre yetişiyorsunuz. Kaptanlarınızın sözlerini iyi dinletin ve denizde ki olaylara karşı çok duyarlı olmanız gerekiyor. Denize çıktığınız zaman zor şartlarla karşılaştığınızda esas denizci olacaksınız. Denizciler sadakatli olmalıdır ve bu çalıştığınız kurumada, denize de gösterilmelidir” dedi.

Diğer konuşmacılar Enver Bilgi ve İbrahim Kontaytekin de fakülte öğrencilerine çeşitli bilgiler aktardı.

Kariyer Günleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nihan Şenbursa, Türk deniz endüstrisine yön verecek öğrencilerin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirtti.