Karla kaplı yollar belediye tarafından hızla açılıyor

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde karla kısmen kapanan yollar belediye tarafından açılıyor.

Dün akşam saatlerinde yağan kar ile kaplanan yollar Kabadüz Belediyesi'nce temizlendi. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, "Yokuşdibi, Musakırık, Yeşilyurt Mahallelerindeki yollarda vatandaşlarımızın daha rahat hareket edebilmeleri için kar açma çalışması yapıldı" dedi.

Öte yandan ilçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor.