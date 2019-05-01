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Karla kaplı yollar hızla açılıyor

Ordu’nun sahil ve orta kesiminde bahar havası yaşanırken, yaylalarında ise karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Ordu'nun sahil ve orta kesiminde bahar havası yaşanırken, yaylalarında ise karla mücadele çalışmaları yapılıyor.


Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaylacılar yavaş yavaş yaylaya gelmeye başladı.


Yaylacıların evlerine ulaşmasını sağlamak için ekipler 5-6 metreyi bulan kar yığınlarını açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Ekipler, kar nedeniyle yolu kapalı obaların yollarını büyük özveriyle ulaşıma sağlanmasını için çalışıyor.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte karla kapalı oba yollarının hızla açıldığını söyledi.


Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi olarak ortaklaşa karla mücadelenin yapıldığına dikkat çeken Kaya, “2 bin rakımlı Çambaşı Yaylamıza baharla birlikte yaylacılar gelmeye başladı. Bizler de yaylacılarımızın obalarına rahatlıkla ulaşmalarını sağlamak için karla kapalı olan yollarını hızla açıyoruz" dedi.


Ciddi olarak karla mücadele yapıldığının altını çizen Başkan Kaya, “Bazı oba yollarımız 5-6 metre yükseklikte karla kapanmıştı. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle karları temizliyor, yollarımızı ulaşıma sağlıyor” diye konuştu.


Kaya, karla mücadele çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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