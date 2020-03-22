Katı atık tesisi genişletildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan katı atık ayrıştırma tesisi büyütüldü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman Ünye Cevizdere'de bulunan “Mekanik Katı Atık Ayrıştırma Tesisinde” incelemelerde bulundu.

Çöpler 3'e bölünüyor

İlçe belediyeleri tarafından toplanan çöplerin burada 3 farklı şekilde ayrıştırılarak değerlendirildiğini ifade eden Bülent Şişman, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye mekanik ayrıştırma tesisi saatte 40 ton çöpü ayrıştırarak 24 saat esasına göre aralıksız çalışıyor. Burada ayrışan çöplerin yüzde 30'u atıktan türetilmiş yakıt (ATY) ham maddesi olarak yakılıp enerjiye dönüştürülmek üzere Ünye Çimento'ya gönderiliyor. Yüzde 10'u metal ve plastik gibi değerli malzemelerin ise geri dönüşümü sağlanıyor. Yine ayrışan çöpten yüzde 5 oranında cam ve türevi maddeler ayrışarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor” dedi.

Alan genişletildi

Ünye mekanik ayrıştırma tesisine 8 dönümlük bir alanın daha ilave edildiğini vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Mevcut alan üzerinde daha önce atıl durumda bulunan alanı tesise kazandırdık. Bu alan üzerine araçlar için yapacağımız rampalar ile buradaki çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız” diye konuştu.