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Kayak tesisine bin 100 ağaç

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda bulunan Doğa Tesislerinde kış sezonu için hazırlıklar devam ediyor.

Ordu'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Doğa Tesislerinde kış sezonu için hazırlıklar devam ediyor.


Özellikle kayakseverler tarafından tercih edilen Doğa Tesisleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından modern şartlara uygun olarak yenileniyor. Vatandaşların daha keyif alabileceği bir yer haline getirilen tesiste son olarak bin 100 adet çam ağacı dikimi gerçekleştirildi.


Kayak ve kızak odası için uygun alanlar tespit edilmesi, telesiyejlerin ağır bakımlarının yapılması, ıslah çalışmalarının yapılması, yetersiz olan otopark alanlarının genişletilmesi, görüntü kirliliğine sebep olan sahaların peyzaj çalışmalarının yapılması, bungalovların daha modern hale getirilmesi, yeme-içme alan kapasitesini artıracak çalışmalarının yapılması gibi birçok değişikliğe gidilen Doğa Tesislerinde son olarak kayak tutkunlarının daha güvenli bir ortamda spor yapmalarını sağlamak amacıyla pistlerin çevresine ağaçlandırma yapılarak doğal rüzgar perdeleri oluşturuldu.



“Yerel, ulusal ve uluslararası kayakçılara hizmet verecek bir tesis”


Yapılan çalışmalar sonucunda yerel, ulusal ve uluslararası kayakçılara hizmet verecek nitelikte bir tesis ortaya çıkarılacağını ifade eden ORBEL Genel Müdürü Muhammet Günaydın, “Çambaşı Yaylası'nda bulunan Doğa Tesisimiz gün geçtikçe daha çok tercih edilen bir yer haline geliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Doğa Tesisimizde yaptığımız yenileme çalışmalarıyla burayı daha modern ve günümüz şartlarına uygun hale getiriyoruz. Vatandaşlarımız için her ayrıntıyı göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız sonucunda yerel, ulusal ve uluslararası kayakçılara hizmet verecek nitelikte bir tesis ortaya çıkmış olacak” dedi.

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