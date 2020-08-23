Kayıp askerlerden biri Ordulu

Giresun'un Dereli ilçesinde sel felaketinde kaybolan askerlerden birinin Ordu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Giresun'da etkili olan sağanak yağış dolayısıyla birçok ilçede cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Araçların yollarda sürüklendiği felakette kaybolan askerlerden birinin Çamaş ilçesi nüfusuna kayıtlı Erdem Çıtır olduğu öğrenildi.

Sel felaketinde kaybolanları arama çalışmaları sürerken Çamaş ilçe merkezine de Türk bayrakları asıldı.