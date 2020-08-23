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Kayıp fındık işçisi 3. günde de aranıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.


İlçenin Bolaman Mahallesi'nde 3 gün önce akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 17 yaşındaki Haydar Karataş isimli fındık işçisi genci arama çalışmaları 3. günde de karadan ve denizden yürütülüyor.


Arama kurtarma ekipleri titiz bir şekilde çalışma yaparken acılı aile de umutlu bir şekilde bekleyiş içinde çocuklarının bulunması için dua ediyor.

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