Kayıp genç ağaçta asılı halde bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki genç, ağaçta asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, ilçede bulunan Asarkaya Kent Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki çocukları M.E.E.'den haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. Bölgede arama çalışması yapan polis ekipleri, gencin izine rastlayamadı. İhbardan bir gün sonra Asarkaya Kent Ormanı'nda ağaca asılmış halde bir ceset gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, boğazından asılmış halde bulunan cesedin, hakkında kayıp ihbarı bulunan M.E.E.'yi ait olduğunu belirledi.

Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.