Kayıp tavşanı minikler sahiplendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaşın bulduğu evcil tavşanı ana okulu öğrencileri sahiplendi.

Boş bir arazide vatandaşlar tarafından bulunan tavşanın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Etraftaki veteriner klinikleri aracılığı ile iki gün boyunca tavşan kaybedenlerin olup olmadığı araştırıldı. Bu süreçte tavşanın bakım ve beslemesi yapılırken ve barınması için uygun yer araştırıldı. Ünye Gölevi Anakolu yöneticilerden tavşan besleme uygun bahçe ve kapalı yerlerinin olduğu bilgisine ulaşılması ve kendilerininde talep etmeleri üzerine miniklere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla tavşanın sahiplendirme işlemi yapıldı.

Minikler tavşanı öğretmenleriyle birlikte sevgi ve şefkat göstererek havuç ve marulla besleme yaptılar. Ünye Gölevi Anaokulu öğretmenlerinden Beyzanur Türk, “Biz çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak ve hayvansever yetiştirmek için okulumuzun bahçesine tavşan, tavuk, ördek gibi canların yaşaması için alanlar kurduk. Tavşan içinde hazırladığımız mevcut bir evimiz ve kapalı bahçemiz var. Miniklerimiz ve bizler tavşanı sahiplendiğimiz için çok mutlu olduk” dedi.