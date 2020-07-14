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Kaymakam çift Bitlis'e atandı

Ordu’da Ekim 2018 tarihinden bu yana başarılarıyla göz dolduran kaymakam çift, birlikte Bitlis’e atandılar.

Ordu'da Ekim 2018 tarihinden bu yana başarılarıyla göz dolduran kaymakam çift, birlikte Bitlis'e atandılar.


2018 yılı Ekim ayında Ordu'nun Gürgentepe Kaymakamlığına atanan ve Ordu ili tarihinde ilk kadın kaymakam olan Nursel Özdemir ile eşi Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir, son Kaymakamlar Kararnamesi ile Bitlis'e tayin oldular.


Nursel Özdemir Bitlis Vali Yardımcılığına atanırken, eşi Necdet Özdemir Mutki İlçe Kaymakamlığına tayin oldu.

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