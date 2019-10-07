Kaymakam çift çoban fasulyesi hasadını başlattı

Ordu'da iki ayrı ilçede görev yapan evli Kaymakam çift, yörede hasadına başlanan çoban fasulyesi hasadı yaptı.

Ordu'nun ilk kadın Kaymakamı olan Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, eşi Gölköy kaymakamı Necdet Özdemir ile birlikte Gürgentepe ilçesinde hasadına başlanan çoban fasulyesi hasadını başlattı. Yörede hayli ekimi yapılan çoban fasulyesinin hasat törenine Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, Gürgentepe Ziraat Odası Başkanı Akın Çalış, Ağızlar Mahalle Muhtarı Elmas Gedik ve vatandaşlar da katıldı.

Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir, ilçede çoban fasulyesi üretiminin yaklaşık 5 ton civarında olduğunu belirtti. Kaymakam Özdemir, “Gürgentepe ilçesine has bir fasulye çeşidi olan, aroması ve tadı ile ayrı bir lezzet sunan çoban fasulyesi için coğrafi işaret belgesi başvurusu yapacağız. Bu ürüne üretim miktarını arttırarak ticari özellik kazandırmak istiyoruz” dedi.