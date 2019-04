Kaymakam Güney: "Ezberci değil donanımlı nesil istiyoruz"

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sanatsal, kültürel, sportif alanda ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere yönelik yemek programına katılarak şampiyonlarla bir araya geldi.

Ünye Öğretmenevi'nde düzenlenen yemekli programda konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Biz inandığımız, güvendiğimiz ve dayanıştığımız zaman bu başarıları nasıl elde ettiysek daha büyük başarıların altına imza atacağımıza gönülden inanıyorum. Başarıdan kastettiğimiz sadece akademik başarı veya müsabakalarda dereceye girmek değildir. Bizim başarıdan en başta anladığımız vatanını, milletini, bayrağını seven vatanı milleti ve bayrağı söz konusu olduğunda her şeyinden vazgeçebilecek vicdanı hür, ilim noktasında kendini yetiştirmiş, karakterli ve bilinçli nesiller yetiştirmektir. Türk Milli Eğitiminin de temel hedef ve gayesi budur. Biz çocuklarımızın spor, sanat, zanaat ve kültürel bir etkinlikte donanımlı ve derinlikli olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Yoksa ezberci anlayışla sadece not ortalamalarını yükselten ama hayata hazır olmayan gençler olarak yetişmesine gönlümüz razı değil. Burada herkes üzerine düşeni yapmıştır” dedi.

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise, “Okullarımızda okul öncesinden başlayarak tüm öğretim kademelerinde çocuklar yetenek kümeleri ile ilişkilendirilmiş, becerileri uygulama düzeyine kazandırılabilmeleri için tasarım atölyeleri kurmaya, yaşam beceri alanları oluşturmaya başladık. Bu atölye ve alanlarda ki etkileri bilim, sanat, spor ve kültür olarak yapılandırmayı hedefliyoruz. Sayın Kaymakamımız önderliğinde bütün paydaşlarımızla birlikte bütün okullarımızın alt yapısını öğrencilerimizin her türlü yeteneğini ortaya çıkarak ve geliştirecek düzeye getirmek en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bizler biliyoruz ki başarı başarıyı getirmektedir” diye konuştu.