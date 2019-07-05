Kaymakam Güney LGS birincilerini ödüllendirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2019 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan Meçhul Asker Ortaokulu öğrencisi Zeren Koç ve özel bir kolejin öğrencisi Zehra Nur Koçoğlu'nu Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney makamında misafir ederek ödüllendirdi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 1 milyon 29 bin 555 öğrenci arasında 500 tam puan alarak 565 Türkiye birincisi arasında yer alan Zeren Koç ve Zehra Nur Koçoğlu'nu tebrik ederek ödüllendiren Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirtti ve başarıda katkısı olanları tebrik etti.

Kaymakam Güney yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmesi ve eğitim alması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Bu kapsamda özellikle ilçemizde 'eğitim' öncelikli konularımız arasındadır. Özellikle öğrencilerimizin kitap okuma oranlarında, derslere katılım oranlarında ve sınavlarda elde ettikleri başarı oranlarında büyük ivmeler yakaladık. Öğrencilerimizin başarılarında emeği geçen milli eğitim camiamızın tüm idarecilerine, öğretmenlerimize ve ailelerine bir kez daha teşekkür ediyor kendilerini tebrik ediyorum" dedi.