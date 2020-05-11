Kaymakam hanım tarlaya girdi

Ordu'nun tek bayan kaymakamı olan Nursel Özdemir, üreticilerle birlikte tarlaya girerek çoban fasulyesi dikimi yaptı.

Bir buçuk yıl önce Ordu'nun Gürgentepe İlçe Kaymakamlığına atanan ve bu süre içerisinde vatandaşlarla sıcak diyaloglar kuran Nursel Özdemir, üreticilerle gönül bağı kurmaya devam ediyor.

Daha önce hasat döneminde fındık bahçesine giren ve üreticilerle birlikte fındık toplayan Kaymakam Özdemir, bu kez üretici Barış Battal'a ait tarlaya inerek çoban fasulyesi dikimi gerçekleştirdi.