Kaymakam Işık'tan denetim: “Pandemi bitmedi dikkatli olalım”

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kaymakam Ayhan Işık önderliğinde sokak ve caddeler gezilerek esnaf ve vatandaşlara yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle artış gösteren vakalar üzerine Ünye Kaymakamı Ayhan Işık önderliğinde, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sinan Dinçer Ayyıldız, Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk ve kurum amirleri tarafından Hükümet Caddesi ile Belediye Caddesi üzerinde maske, mesafe hijyen denetimi gerçekleştirildi. Özellikle maske takmayan bazı vatandaşları uyaran Kaymakam Işık, yapılan denetimlerin aralıksız ve anlık olarak devam edeceğini söyledi.

“Pandemi bitmedi dikkatli olalım”

Pandemi nedeniyle vakalarda artış olduğuna dikkat çeken Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, ”Biliyorsunuz ki pandemi süreci daha bitmedi. Vaka sayılarında şu an artışlar var. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi bu günde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor. Burada bu gün ilçe emniyet müdürümüz, kaymakam adayımız, sağlık müdürümüz ve diğer personellerimizle birlikte vatandaşlarımızı maske takmaları konusunda uyardık. Bununla ilgili olarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık” dedi.