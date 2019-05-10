İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Kurt oyuncak dağıttı

Ordu’nun Çaybaşı ilçesi Kaymakamı Hasan Kurt, okul öncesi öğrencilere oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Kaymakamı Hasan Kurt, okul öncesi öğrencilere oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi.


Çaybaşı Aşıklı, Çakıllı İlkokulu ve Şehit İslam Çubuk İlkokulu'ndaki okul öncesi öğrencilerine oyuncak dağıtımı yapan Kaymakam Kurt, miniklerin sevinçlerine ortak oldu. İlçe genelindeki okul öncesi miniklerle bir araya gelen Kaymakam Kurt, "Dünyada çocukların önemini, onların bizlerin geleceklerini olduğunu unutmayalım. Onlar bu günün minikleri, yarının büyükleri olacaktır. Bizler çocuklarımızın mutluluklarına katkı sunmak ve onları sevindirmek adına bu gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.