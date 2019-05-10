Kaymakam Kurt oyuncak dağıttı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Kaymakamı Hasan Kurt, okul öncesi öğrencilere oyuncak dağıtımı gerçekleştirdi.

Çaybaşı Aşıklı, Çakıllı İlkokulu ve Şehit İslam Çubuk İlkokulu'ndaki okul öncesi öğrencilerine oyuncak dağıtımı yapan Kaymakam Kurt, miniklerin sevinçlerine ortak oldu. İlçe genelindeki okul öncesi miniklerle bir araya gelen Kaymakam Kurt, "Dünyada çocukların önemini, onların bizlerin geleceklerini olduğunu unutmayalım. Onlar bu günün minikleri, yarının büyükleri olacaktır. Bizler çocuklarımızın mutluluklarına katkı sunmak ve onları sevindirmek adına bu gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.