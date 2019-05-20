Kaymakam Kurt: "Şehitlerimizin her birinin ayrı bir kahramanlık hikayesi var"

Ordu'nun Çaybaşı Kaymakamı Hasan Kurt, "Geride gözü yaşlı anneler, babalar, eşler ve çocuklar bırakarak vatan topraklarıyla kucaklanan şehitlerimizin her birinin ayrı bir kahramanlık hikayesi var" dedi.

Ordu'nun Çaybaşı Kaymakamı Hasan Kurt, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftarda şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Her yıl geleneksel haline gelen iftar programında ailelerle tek tek ilgilenen Kaymakam Kurt, onların isteklerini dinledi.

"Şehit yakınları ve gazilerimiz yalnız değiller"

Programda konuşan Kaymakam Hasan Kurt, "Sahurlarda, iftarlarda kandiller yansın, teravihlerde kubbeler Allah kelamıyla inlesin diye canlarını feda eden, Sultanahmet'te, Hacıbayram'da, Süleymaniye'de bayram sabahları hiç eksik olmasın diye hayatını kaybeden şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve aileleri ile bir araya gelmekten bizler de çok mutlu olduk. Geride gözü yaşlı anneler, babalar, eşler ve çocuklar bırakarak vatan topraklarıyla kucaklanan şehitlerimizin her birinin ayrı bir kahramanlık hikayesi var. Bizlere düşen ise şehitlerimizin mirasına sahip çıkmaktır. Bir evladını kaybedip milyonlar evlat kazanan şehit anneleri ve babalarının hem devletimiz hem de milletimiz yanında çok değerli yeri vardır. Devlet olarak, Rabb'imiz ve şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınları ve gazilerimiz yalnız değillerdir ve onların her zaman destekçileriyiz, yanlarındayız” diye konuştu.

İlçe Kaymakamlığının ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına ayrıca Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, İlçe Jandarma Komutanı Ali Mucuk, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Müftü Vekili İlhan Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Güneş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Sarıkoca, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.