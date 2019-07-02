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Kaymakam, örnek çiftçiyi tebrik etti

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde parmakla gösterilen çiftçiyi ziyaret eden Kaymakam Necdet Uçar, "Özverili çalışmalarından dolayı çiftçimizi tebrik ediyorum" dedi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde parmakla gösterilen çiftçiyi ziyaret eden Kaymakam Necdet Uçar, "Özverili çalışmalarından dolayı çiftçimizi tebrik ediyorum" dedi.


İlçenin Musakırık Mahallesi'nde 3 çocuk babası Hakan Günaydın'ın serası ve hayvan yetiştiriciliği aile ekonomisine katkı sağlıyor.


İlçe Kaymakamı Necdet Uçar, Kabadüz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baysal Bayarslan, çiftçi Hakan Günaydın'ı mahallesinde ziyaret ederek serasında inceleme yaptı. Serada inceleme yapan Kaymakam Uçar, başarılı çiftçinin çevresine güzel örnek olduğunu ifade etti.


Örnek çiftçiye özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini dile getiren Kaymakam Uçar, “Musakırık Mahallemizde ailesiyle birlikte sera ve hayvancılıkla uğraş çiftçimizi ziyaret ettik. Çiftçimiz serasında yetiştirdiği domates, salatalıkla hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Özverili çalışmalarından dolayı ailemizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

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