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Kaymakam, özel öğrencileri ödüllendirdi

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, il dışında düzenlenen yarışmalarda Türkiye derecesi yapan özel öğrencileri ödül vererek başarılarından dolayı kutladı.


Mersin'de gerçekleşen Türkiye şampiyonalarında başarı elde eden özel öğrencileri Kaymakam Yapıcı makamında kabul ederek başarılarından dolayı onlara çeşitli hediyeler verdi.


Sporculardan Azra Yenigün ve Kubilay Dilemek Türkiye derecesi yaptıklarını Fatsa ilçesini temsil ettiklerini ifade ettiler.


Sporcuların madalya almasından dolayı çok gururlandığını belirten Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ise, “Emeklerinin karşılığını alan sporcularımızı tebrik ederim. Yılmadılar ve başardılar. İlçemizi, ilimizi en iyi şekilde temsil eden özel sporcularımızdan isteğim bu başarıyı devam ettirmeleridir. Aileleri ve öğretmenlerini de kutluyorum” dedi.


Kaymakam Yapıcı, günün anısına sporcularına çeşitli hediyeler takdim etti.

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