Kaymakam Ünlü'den denetim

Ordu'nun Kabataş Kaymakamı Seda Ünlü, ilçenin Alankent Mahallesi'nde kurulan halk pazarında denetimlerde bulundu.

İlçe genelinde pazarcı esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Kaymakam Seda Ünlü, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan denetimler sonrası konuşan Kaymakam Seda Ünlü, "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını yerinde denetlemek amacıyla sık sık pazarımızı ziyaret ediyoruz. Pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulunuyoruz. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde vatandaşlarımızdan en önemli ricam, alınan tüm tedbirlere ve kurallara riayet etmeleridir. Ümit ediyorum ki vatandaşlarımızın da desteğiyle en kısa zamanda sağlıklı ve mutlu günlere hep birlikte kavuşacağız" dedi.