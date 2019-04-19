Kaymakam ve Başkan vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar ve Belediye Başkanı Yener Kaya, Yeşilyurt Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yeşilyurt Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar ve Belediye Başkanı Yener Kaya'ya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Uçar ve Başkan Kaya, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Başkan Kaya, "Doğup büyüdüğüm mahallemde komşularımla bir arada olmak çok güzel.Mahallemdeki komşularımın bizlere gösterdiği sevginin tarifi mümkün değil. Mahallemin sorunlarını biliyorum. Tüm sorunları kısa süre içinde çözüm bulacağız" dedi.