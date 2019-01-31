Kaymakam Yapıcı eğitim yatırımlarını inceledi

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı okul inşaatlarını, eğitim sınıflarını ve ilçedeki bilim okulunu ziyaret ederek Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Devam eden inşaat yatırımlarını inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “Eğitime önem veren birisi olarak ilçemizde devam eden yatırımları inceledik ve en kısa zamanda yapılması için talimatları verdik. Son yıllardaki eğitimdeki çıtamızın yükselmesi bizleri mutlu ediyor. Bizler de elimizden gelen desteği sağlıyoruz” dedi.