Kaymakam Yapıcı'dan amatöre destek

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki amatör spor kulüpleri Fatsa Kaymakam Mehmet Yapıcı'yı ziyaret ederek yaptıkları spor faaliyetleri hakkında bilgiler aktardılar.

Kaymakam Mehmet Yapıcı, Fatsa'yı amatör futbol liglerinde temsil eden futbol kulüplerinin yöneticileri ile bir araya gelerek sorun, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen istişare toplantısına, Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, Fatsa Dolunay Spor Kulübü, Fatsa Yaşam Spor Kulübü, Fatsa Spor Kulübü, Fatsa Dumlupınar Spor Kulübü ve Fatsa Anadolu Spor Kulübü yöneticileri katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “Gençlerimizi spora yöneltmek ve bunun için gayret gösteren amatör spor kulüplerine her zaman her anlamda destek vermeye hazırız. Sporu yapmayı herkese öğretmeliyiz. Bu anlamda birçok branşta Fatsalı sporcularımız önemli işlere imza atıyor. Kendim de yakından takip ederek onları ödüllendiriyoruz. İlçemizde sporun gelişmesi için gayretli çalışmalarımız devam edecek. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılı çalışmalar diliyorum” dedi.