Kaymakam Yaran: “Varlığımızı onlar sayesinde sürdürüyoruz”

Varlığımızı onlar sayesinde devam ettiriyoruz” dedi.

Fatsa Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneğini Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ziyaret etti.

Yaran, Fatsa Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek ve dernek üyeleri ve ile bir araya geldi.

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bu vatanda rahatça yaşıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, “Şehitlerimiz ve yakınları bizler için çok önemli. Ülkemiz bugün ayakta duruyorsa kahraman şehit ve gazilerimiz sayesinde ayakta duruyor. Varlığımızı onlar sayesinde devam ettiriyoruz. Kendim sizlere çok değer veren birisiyim. Şehit aileleri ve gazilerimiz bizlerin saygı duyduğu kişilerdir. Her isteğiniz ve talebiniz bizler için son derece önemlidir. Özellikle son yıllarda terör ile mücadelemiz daha istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tüm düşmanlarımıza her seferinde gösteriyoruz. Vatanımızın için seve seve canını feda eden şehitlerimizi minnetle anarken hepsinin mekanları cennet olsun. Ben ve burada bulunan devletin temsilcileri her zaman yanınızdayız. “Şehit ailelerimize bu ülkede ne yapılsa azdır. Şehit aileler, kahraman şehitlerimizin bize emanetidir. Sizlerle gurur duymaktayız” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Ömer Lütfi Yaran'a teşekkür eden Fatsa Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Adem Çiçek, “Nazik ziyareti ve düşüncesinden dolayı Kaymakam beyimize teşekkür ediyorum. Devlet adına desteğini her zaman arkamızda hissettirdiği için şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Şehit Hava Binbaşı Ümit Karamustafa'nın babası Sebahattin Karamustafa kendi el emeği ile yaptığı bayrak tablosunu Kaymakam Yaran'a hediye etti.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran'a ziyarette Fatsa İlçe Jandarma Komutanı Kd. Binbaşı Musa Ünsal ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi eşlik etti.