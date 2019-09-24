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Kaymakam Yaran'dan hastalara moral

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, Fatsa Devlet Hastanesini ziyaret ederek, yatarak tedavi gören hastalara ’geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfü Yaran, Fatsa Devlet Hastanesini ziyaret ederek, yatarak tedavi gören hastalara 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.


Kaymakam Yaran'a Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, hastane hakkında bilgiler aktardı. Hastalara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, "Fatsa ilçemize yeni atandım. Hastanemizi ziyaret ederek buradaki durum hakkında başhekim beyden bilgi aldık. Yatan hastalarımıza da geçmiş olsun diliyorum” dedi.

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