Kaymakamlıkta ‘Açık Kapı' uygulaması

İçişleri Bakanlığı’nca, 81 il valiliği ve 112 İlçe kaymakamlıklarında başlatılan “Açık Kapı” uygulaması, Ordu Valiliği’nden sonra Altınordu Kaymakamlığı’nda da hizmete girdi.
İçişleri Bakanlığı'nca, 81 il valiliği ve 112 İlçe kaymakamlıklarında başlatılan “Açık Kapı” uygulaması, Ordu Valiliği'nden sonra Altınordu Kaymakamlığı'nda da hizmete girdi.
Kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya koyulan “Açık Kapı” projesi kapsamında Altınordu Kaymakamlığı'nın giriş katında düzenleme yapılarak, “Açık Kapı” bankosu oluşturuldu.
Altınordu Kaymakamlığı'nda oluşturulan “Açık Kapı” bürosu, 30 Nisan 2019 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı.