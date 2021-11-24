Kaza yapmamak için direksiyonu kırınca bahçeye girdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü başka bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca yoldan çıkarak iş yerinin bahçesine girdi.

Kaza, Atatürk Mahallesi devlet sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi yönünde ilerleyen Mustafa G. idaresindeki 52 ET 343 plakalı otomobilin önüne plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobil tali yoldan çıktı. Bu sırada yoldan çıkan diğer otomobile çarpmamak için direksiyonu aniden kıran Mustafa G. aracın hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerinin bahçesine girdi.

Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.