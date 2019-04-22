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Kazada yaralanan futbolcu ve nişanlısı Trabzon'a sevk edilecek

Ordu’nun Ünye ilçesinde kazada hafif yaralanan Trabzonsporlu genç futbolcu Hüseyin Türkmen ile nişanlısının tedavi için Trabzon’a götürüleceği öğrenildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kazada hafif yaralanan Trabzonsporlu genç futbolcu Hüseyin Türkmen ile nişanlısının tedavi için Trabzon'a götürüleceği öğrenildi.


Kaza, saat 18.30 sıralarında, Terme-Ünye karayolu Çaybaşı Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine seyir halinde gitmekte olan Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen yönetimindeki 61 TH 462 plakalı otomobil, Çaybaşı Sapağı'nda önüne aninden çıkan H.A. idaresindeki 52 AAK 606 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yola savruldu.


Kazada, Hüseyin Türkmen'in aracındaki nişanlısı Ümran İffet Uzun, kız kardeşi Gamze Nur Türkmen ve Eflal İkra Tutkun, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.


Kazada, genç oyuncu Hüseyin Türkmen hafif yaralanırken, nişanlısı Ümran İffet Uzun'un belinde kırık olduğu, Eflal İkra Tutkun adlı bebeğin ise ayağında kırık bulunduğu belirtildi.



Trabzon'a sevk edilecekler


Kaza sonrası özel bir hastanede tedavileri süren Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen ve nişanlısı Ümran İffet Uzun'un, Trabzon Farabi Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.



Aileleri hastaneye akın etti


Kaza sonrası her ünlü futbolcunun ailesi ve nişanlısının ailesi hastaneye akın ederken, sevenleri de onu yalnız bırakmadı.

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