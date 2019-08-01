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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak tedavi altına alınan bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik kavşağında Pazartesi günü meydana gelmiş, motor sürücüsü Mehmet Ali Öksüz kazada ağır yaralanmıştı. 3 gün süren tedavinin ardından Öksüz akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı.

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